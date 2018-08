Både lokale og turister kan lade sig inspirere og blive tiltrukket

I samarbejde med den lokale virksomhed Earvox ved Jesper Aagaard har VisitViborg lavet en ny præsentationsfilm, som kan ses online på VisitViborgs YouTube kanal - og på 14 TV skærme rundt i hele Viborg Kommune:

- De nyeste tal viser at der i hele verden bliver vist 4,1 mio. videoer hvert minut. Det er en indikator for, at netop de levende billeder er noget vi bliver inspireret af. Derfor er det endnu mere aktuelt, at vi har fået opdateret og fornyet vores præsentationsfilm for hele Viborg-egnen. Den første film blev produceret for fem år siden, og den er nu erstattet med den nye film, som kan ses på VisitViborgs YouTube kanal, men også på TV-skærmene hos en række af Turistforeningens medlemmer. Formålet er at gæster, som ser inspirationsfilmen, skal få lyst til at opsøge endnu flere oplevelser, mens de er på egnen, eller at de vil komme igen på et andet tidspunkt, fortæller turistchef Charlotte Kastbjerg.

- Det har været en herlig opgave. Jeg har fået en masse råfilm fra VisitViborg, som jeg har brugt sammen med nye optagelser, bl.a. droneoptagelser. Det giver den færdige film dybde og liv. Som bosiddende på Viborg-egnen er jeg i arbejdet blevet positiv overrasket over, hvor meget Viborg-egnen egentlig kan tilbyde af oplevelser for alle aldre. Jeg har haft stor glæde af samarbejdet med Nadia Mogensen og Majbritt Præstegaard Theunissen hos VisitViborg, som har bistået med kommentarer og udvalgt sekvenser til filmen, fortæller Jesper Aagaard fra Earvox.

Filmen er en blanding af natur, attraktioner, forlystelser, overnatningssteder, shopping og events. Den er på ca. 10 minutters varighed, og den kommer også i en kort udgave til brug på de sociale medier. Derudover er Earvox i gang med at producere en lille film om skibet Margrethe I, som også snart kan ses på de sociale medier.

- Vi håber at alle med kærlighed til Viborg-egnen har lyst til at bruge filmene på deres egen hjemmeside, præsentationsskærme og så videre. Det har filmene virkelig fortjent. Vi har også et håb om at Turistforeningens medlemmerne vil bruge filmen, når de markedsfører deres egen virksomhed. Det giver så meget mening at vise hele paletten af de mange gode oplevelser på Viborg-egnen, når vi skal tiltrække turister, siger Nadia Mogensen, som har været ansvarlig for produktion af filmen.