BÃ¦k blev fejret

Der var stor ros til seks lokale lodsejere fredag middag. De seks lodsejere ejer alle noget af den jord, der er blevet brugt ved natur-genopretningen af Rævind Bæk. Projektet blev fejret fredag eftermiddag med borgmester Torsten Nielsen i spidsen.

Rævind Bæk - der befinder sig mellem Sparkær og Gammelstrup - blev rettet ud i 30erne, da det kneb med at skaffe landbrugsjord nok. I 2017 er bækken så kommet tilbage til at slynge sig gennem landskabet. Der er lavet 20 nye slyng - og på de to berørte kilometer er bækken blevet 300 meter længere - takket være slygningerne.

Ved indvielsen af projektet talte både borgmesteren, en af lodsejerne, Finn Støy samt folk fra projekt-rådgiveren og en fra lystfisker-foreningen. Og alle var enige om, at det er et enestående projekt. At det er det bedste eksempel på, at ting kan ske, når det kommer nedefra. Når det ikke er kommunen, der trækker tingene ned over folk - men lodsejere, der selv ønsker at gøre en indsats for naturen. Og det gjorde de alle i dette tilfælde.

Lodsejer Arne Friis Hansen viste efterfølgende folk rundt i området. Til slut blev der nydt pølser og en øl for at fejre den nye natur-genopretning.