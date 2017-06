Bølge af indbrud i Fjends

Ingen har tilsyneladende bemærket noget mistænkeligt, da der torsdag i tidsrummet 6.45 - 17.45 var indbrud i en landejendom på Dybdalsvej ved Lånum.

En eller flere personer er kommet ind i huset ved at knuse en rude i en terrassedør. Der er stjålet en computer af mærket Acer samt en Playstation 4 med tilhørende spil samt to controllers. Der er endnu ikke sat noget beløb på værdien af det stjålne.

Det er også gået ud over en landejendom på Sejbækvej ved Daugbjerg. Her har en tyv i tidsrummet mellem fredag den 16. klokken 12.00 og lørdag morgen klokken 9.00 knust en rude i hoveddøren og gennemrodet stue og badeværelse. Det er usikkert, om der er stjålet noget.

På Vestre Skivevej er der lørdag den 17. juni opbrudt et køkkenvindue og huset gennemrodet. Også her er det usikkert hvor meget der eventuelt er stjålet.

Lørdag aften gik det ud over SFO-bygningen ved Mønsted skole. Her gik alarmen klokken 23.40 og det viste sig, at en terrassedør var blevet knust. Man havde været rundt i SFO-fællesrummet, men det var lørdag aften umiddelbart ikke muligt at danne sig et overblik, om der var noget stjålet.