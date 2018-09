Børn og unge er fremtidens råstof!

Den seneste tid har man kunnet se Statsminister Lars Løkke Rasmussen tale for mere velfærd.

Det er naturligvis glædeligt – det bekymrer mig dog, at Statsministeren fremstiller det som om, at han har stået i spidsen for at skaffe flere penge til børn, unge, ældre og hospitalerne.

Fakta er, at der er blevet færre penge til vores fælles velfærd med Lars Løkke Rasmussen i spidsen for Danmark. Det er en ærlig sag, at Lars Løkke Rasmussen og den borgerlige regering prioriterer, at dem som har mest – skal have endnu mere. Men så sig det dog som det er!

Jeg mener, at det er af afgørende betydning, at vores børn og unge skal have en god start på livet, og det kalder blandt andet på flere hænder i vores institutioner.

Jeg mener også at vores sundhedsplejersker i fremtiden, skal have en større rolle i børnenes liv, så vi sætter tidligt ind, og fokuserer på trivsel og ressourcer hos børn og unge, frem for mangler og problemer.

Derudover mener jeg, at der skal investeres i folkeskolen – helt præcist 5 milliarder kroner. Jeg finder absolut nødvendigt, at vi giver lige muligheder for at tage en uddannelse – med fokus på at baggrunden for at tage en uddannelse er ulige, bl.a. derfor skal vores unge have S.U.

Jeg har i sidste uge været på Bjerringbro Gymnasium og på Viborg gymnasium og Hf for at sætte fokus på, at vi skal have en ny regering, som prioriterer unges uddannelser. Der var en rigtig god stemning, og det blev til mange gode snakke om ”hvordan hverdagen ser ud”.

Og ja, der er plads til forbedringer. Helt konkret så skal vi afskaffe regeringens nedskæringer på uddannelserne. Og så skal vi fjerne uddannelsesloftet, for der skal være plads til at vælge forkert, og der skal være mulighed for at "gå en ny vej" for at tage en uddannelse, hvis første valget ikke lige var som forventet.

Vi presser de unge for hårdt, hvis ikke vi løsner lidt op for alle de krav, som vi stiller til dem. Jeg har sagt det før, og jeg gentager det gerne, for jeg mener, at alle unge bør være færdig på samme tid – i juni måned – så vi fejrer f.eks. håndværkerne – på samme måde og samme tid - som den velfortjente fejring vores studenter får.