Børn og unge med psykiatriske diagnoser

ADHD, Autisme, OCD, Angst og Tics/Tourette har de fleste hørt om, men hvordan stilles diagnoserne og hvilke udfordringer følger med?

Informationerne er mange og hvad er myter og hvad er fakta? Og hvordan navigerer man som familie og som menneske, når diagnosen rammer og bliver en del af bevidstheden, journalen og selvværdet?

Fordomme og tabuer

Jesper Lundgren Sønderbek har i mange år levet med diagnosen ADHD. Han fortæller personligt og humoristisk om nogle af de udfordringer, han har stået overfor.

At få konstateret ADHD var en lettelse for mig, men mange mennesker ser det som et tabu. Det er derfor vigtigt for mig, at gøre op med fordommene omkring dette. Det handler om at turde se sig selv i spejlet og være ærlig over for sig selv og sine omgivelser, fortæller Jesper Lundgren Sønderbek.

Et godt børneliv

Et børneliv med ADHD er udfordrende. Specialpædagogerne Michael Neiiendam og Peder Wrtz, som begge dagligt arbejder med udredning og behandling af børn med børnepsykiatriske vanskeligheder, fortæller om deres arbejde med børn og unge med diagnoser.

Den nødvendige viden i hverdagen, er afgørende for træning og udvikling af mestring i hverdagen hos børn med psykiske vanskeligheder. Viden skal følge barnet i dets vågne aktive timer, i hjemmet, skole og fritid. Viden er grundlæggende nødvendig i det gode samarbejde, for at sikre barnets trivsel og udvikling, siger Michael Neiiendam.

Det er onsdag aften den 15. marts på Hovedbiblioteket i Viborg, at foredragsrækken Viden i hverdagen sætter fokus på emnet.

Arrangementet henvender sig til forældre, fagpersoner og dig, som er nysgerrig på viden formidlet i øjenhøjde af lokale eksperter.

Der er fri entr og ingen tilmelding.