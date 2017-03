Børn på de skrå brædder i Søby-Højslev

Det var Søby-Højslev og Omegns Amatørteater, der stod bag initiativet, hvor børnene opførte de tre eventyr Guldlok og de små bjørne, Svinedrengen og Klodshans for både forældre, søskende og bedsteforældre.

- Vi havde en fantastisk weekend med glade og meget dygtige børn. De var engagerede, glade og lærenemme, fortæller Lone Kjærsgård Olesen fra Amatørteatret og fortsætter:

- Mange børn gik over deres grænser, både hvad angår udklædning, sminke og det at stå længe på en scene, men bestemt også med at lære en stribe replikker. De havde alle replikker de skulle fremsige og alle havde rollehæfterne med hjemme lørdag aften for at øve sig på dem.

Søndag eftermiddag var forsamlingshuset fyldt med forældre, søskende og bedsteforældre, som fik en en dejlig eftermiddag med underholdning kaffe og kage, fortæller LOne Kjærsgård Olesen.

Det er andet år i træk, at Søby-Højslev & Omegns Amatørteater arrangerer børneteaterweekend