Børn tog grydeskeen i egen hånd

En herlig duft af fennikkel viste vej til køkkenet på Stoholm skole.

Her var 12 piger og 1 enkelt dreng torsdag formiddag i gang med at tilberede dagens varme ret, der bestod af rødspætter med æble-og fennikkelsauce og karrykartofler.

Og der blev snittet og svitset rundt omkring ved køkkenbordene.

- Det er sjovt at lave mad. Jeg kan godt lide det, og så synes jeg også det er sjovt at møde nogle af dem, jeg gik i børnehave med engang, men som nu går på en anden skole, fortæller 10-årige Annemette Hilligsø Jensen fra Tastum. Til daglig går hun på Stoholm skole, så hun færdes hjemmevant på gangene.

I denne uge er hun med storesøster taget på Madskole, hvor de lærer at lave sund mad, hører om madspild, er på ekskursion og smager på mange nye ting.

- Jeg har lært at lave æggecups og spise super-sommer-grød til morgenmad. Det smagte godt, fortæller Annemette.

Børnene har også prøvet at lave mange andre meget sunde retter. Og så har de lært om madspild og hvordan man undgår det.

- Man kan gemme noget af maden i fryseren eller lave resterne til en ny ret dagen efter, fortæller Annemette.

Første gang med madskole i Stoholm

Det er første gang, der arrangeres madskole i Stoholm.

- Der er tilmeldt 13 børn, så det er en pæn start, fortæller Kirsten Weidmann fra Viborg 4 H. Det er over hele landet 4 H-klubberne, støttet af Landbrug & Fødevarer og Rema 1000 , der gennemfører madskolerne.

Onsdag var børnene på besøg på et rigtigt landbrug og torsdag var det så tid at kokkere til eftermiddagens familiefest, hvor omkring 40 forældre og søskende var inviteret til at spise med.

- Vi skal lave megameget mad, for de skal have en masse forskellige smagsprøver, fortæller Annemette.

Det er udelukkende frivillige, der henholdsvis leder og hjælper på madskolerne.

I Stoholm er det Hanne Hviid fra Viborg, der styrer gemytterne på den ugelange madskole, der også byder på nye smagsoplevelse for nogle af børnene.

- De elsker alle at lave maden, men nogle af dem er knap så glade for smage den. Men jeg siger altid at de skal prøve at smage på maden, før de ved, om de kan lide den eller ej, siger Hanne Hviid.

Viborg 4 H har i år madskoler i Stoholm og Løgstrup i 27, i Rødkærsbro og på Vestervang Skole i uge 28 og på Houlkær skole i uge 31.