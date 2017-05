Børnene var i front på Fjends Løbet

Det blev en kold aften for officials og publikum, men med nogenlunde tørvejr, da 167 løbere begav sig ud på de 3 ruter på årets Fjendsløb.

Vejret har åbenbart passet løberne, for alle løbere på nær en enkelt var i mål, da der var gået en time og 5 minutter. Løbet blev sluttet 10 min. senere og afviklet uden uheld og andre problemer for løberne.

Deltagerantallet var igen stigende efter 136 i 2015, 154 i 2016 og altså 167 i år. Fordelingen på ruterne var meget lige med 54 på 4,8 km, 58 på 7,6 km og 55 på 11,5 km:

- Og det er vi vældig tilfredse med. Vi havde forventet mellem 150 og 200, og vejret taget i betragtning, så var det flot med 167 startende, fortæller Lone Bach Sørensen fra løbsudvalget.

Hun lover et Fjendsløb nr. 36 i 2018 og håber på, at Nordstjernen vender tilbage efter en pause i år, hvor det kneb med at skaffe hjælpere til at få beboerne ned til start på sportspladsen. Til gengæld var der samlet omkring 45 beboere, pårørende og personale på Nordstjernen, og de stod klar på Borrisvej og heppede på løberne, da de kom forbi. Og nogle gik en lille på via den kendte Nordstjernerute.

Der var flot lokal opbakning til løbet fra nærområdet, blandt andet 25 løbere fra Team Mønsted, men der var også en stor gruppe fra Ørslevkloster Løbeklub.

Arrangørerne har i år indført et nyt tidtagningssystem, og det gav lidt begynderproblemer. Især udskrivning af diplomer, som løberne selv skal klare via løbets hjemmeside blev forsinket.

Men ellers igen et velgennemført løb, hvor Luise Sønder fra Skive skrev historie ved at være den hurtigste af alle på 7,6 km. Det er aldrig før sket, at en kvinde er hurtigst på en af ruterne.

De hurtigste m/k på de tre ruter følger her:

4,8 km:

Nr. 1: 307 Tom Nijhuis, 17:35 / Rikke Lykkegaard, 20:50

7,6 km:

Nr. 1: 235 Flemming Givskov, 31:26 / Luise Sønder, 31:24

11,5 km:

Nr. 1: 246 Sebastian Stensvig, 39:52 / Lone Laursen, 52.55