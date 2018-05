Børnenes mål er ikke at genere ministeren

For nyligt kunne man næsten fornemme en stolthed fra undervisningsminister Merete Riisager (LA), da hun fortalte, at det fremadrettet skal være muligt at skære i børnechecken, hvis et barn har over 15 procent i fravær i skolen. Forslaget er en del af regeringens nye ghettoudspil, men dette specifikke forslag skal gælde i hele landet Ghetto eller ej.

Helt konkret kommer det til at betyde, at man åbner for at kunne tage næste kvartals børne- og ungeydelse, hvis en elev i skolen har mere end 15 procents ulovligt fravær eller udebliver fra tests og afsluttende prøver

Man har kunnet høre undervisningsministeren fortælle, at det har været nødvendigt at tage pisken frem for de forældre, som ikke har styr på deres barn skolegang og det er i den sammenhæng, at Ministeren omtaler det her tiltag som konsekvenspædagogik. Det er efter min mening en sørgelig omgang snak og ret langt fra den hverdag med udfordringer som nogle børn, unge, deres forældre og skole står midt i.

Jeg mener, at det er et virkelig tosset forsalg for hvis et barn har et fravær på 15 procent eller mere så handler det jo ikke om at genere lærerne, kommunen eller for den sags skyld ministeren. Så er det jo fordi, at barnet har nogle udfordringer, og/eller at familien er ramt af problemer, eller der er noget i de nære omgivelser i skolen som gør, at barnet ikke kan komme afsted. Altså bliver udfordringerne ikke mindre af at man rammer denne gruppe mennesker på deres pengepung. Det forslag er simpelthen håbløst, for man skal huske på, at det er op ad bakken hvis der er udfordringer med skolen gangen men det er endnu mere op ad bakke- hvis der både er udfordringer med skolen gangen, samtidig med at man så kommer til at mangle penge. Det forsalg skaber ingen vindere for mig at se men derimod endnu flere udfordringer for dem som har udfordringer nok der skal løses.

For mig at se, så er det et helt igennem et trist forsalg og der er efterhånden nok at tage fat på med alt den straf og de sanktioner denne her regering sætter i søen. Jeg er fortaler for tidlig indsats, styrkelse af kompetencer hos børn og forældre og naturligvis forebyggelse straf er for mig at se afmagt når man ikke ved bedre men den tanke får jeg nu også af og til med denne her regering!