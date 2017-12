Banevejen i Viborg åbner midt i december

Det store arbejde med at anlægge Banevejen er nu snart ved vejs ende, og vejen kan tages i brug fra Banegårds Alle til Gl. Århusvej. Banevejen er en kærkommen aflastning af den nuværende tværforbindelse med Sct. Jørgens Vej, Toldbodgade og Banegårds Alle, hvor trafikken i dag er tæt i myldretiderne.

Banevejen skal også trafikbetjene Regionshospitalets nye hovedindgang, akutmodtagelse og P-hus, der får direkte adgang via Banevejen.

Det er en vigtig milepæl, der nu er nået, mener borgmester Torsten Nielsen:

- Det er med stor glæde, at vi indvier det første projekt i Viborg Baneby. Banevejen åbner op for bedre trafikafvikling i midtbyen og giver direkte adgang til Regionshospitalet fra både øst og vest. Samtidig bliver Banebyen og midtbyen bundet tættere sammen ved hjælp af stierne på tværs af jernbanen, siger borgmester Torsten Nielsen og fortsætter:

- Banevejen er en nødvendig fremtidssikring i en tid, hvor Viborg bliver større med de store nye boligområder ved Arnbjerg og Taphede.

Vej-åbning fejres

Viborg Kommune markerer indvielsen af Banevejen med et åbent arrangement om formiddagen fredag den 15. december.

Det sker på Banevejen umiddelbart øst for P-huset ved Regionshospitalet snoreklip og tale af borgmester Torsten Nielsen samt regionsrådsformand Bent Hansen.

Herefter er der gløgg, æbleskiver og varm kakao i Regionshospitalets P-hus.

Banevejen baner vejen

Anlægget af Banevejen begyndte med et baneprojekt i 2016, hvor spor 1 blev flyttet til en ny ø-perron ved spor 2, og den gamle stibro over banen blev erstattet af en bredere perronbro. I 2017 er vejprojektet gennemført med en ny vej mellem Banegårds Alle og Gl. Århusvej.

Projektet indeholder også en sammenbinding af Alhedestien og Himmerlandsstien på Viborg Station via tunneler under jernbanen og Banevejen. Det betyder, at man nu kan cykle og gå hele vejen fra Løgstør til Herning på stier, der ligger på nedlagte banespor.

Fakta om Banevejen

Projektet med Banebyen omfatter:

Længde af vej: 870 m

Længde af stier: 1.180 m fællessti og 330 m enkeltrettet

Længde af spor: 1.500 m

Længde af spuns: 200 m

Antal tunneller: 3 (Himmerlandsstien, Alhedestien og Banebystien)

Antal broer: 1 (70 m)

Antal perroner: 1 (110 m)

Ombygning af stationsbygningen (nedrivning af glasbygning og mindre tilbygning)

Økonomi: 108 mio. kr.

Læs mere om Banevejen på viborg.dk/banevejen