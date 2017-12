Barndomsvenner med talent for håndbold

Det er der også andre, der mener, eftersom både Benjamin og Oliver i november var udtaget til at deltage i Dansk Håndbold Forbunds talenttræning, der denne gang foregik hen over en hel weekend i Stoholm Fritids-og Kulturcenter. Deltagere var omkring 40 talentfulde unge håndbold- spillere, der alle har en fælles drøm: - At komme på U18 landsholdet.

For Oliver blev drømmen pludselig meget konkret, da han efterfølgende blev udtaget til landsholdets U18 bruttotrup. Der trænes her i starten af januar, hvor der spilles 2 landskampe mod Holland og dermed mulighed for at Oliver kan få en debut i den rød/hvide trøje.

- Jeg er meget målrettet omkring min håndbold. Derfor har jeg heller ikke været med til en fest med vennerne siden august i år. Nytåret bliver også stille, da jeg jo skal være klar til landskampene i januar, fortæller Oliver.

Han startede med at spille håndbold i Stoholm, da han var ganske lille. Det samme gjorde barndomskammeraten Benjamin Jeppesen. De to er stadig bedste venner og spillede på et tidspunkt sammen i Skive FH, før deres håndboldveje skiltes.

I dag er Benjamin igang med at uddanne sig til murer og spiller i øjeblikket håndbold på U16 holdet i HF Mors.

Ved talentstævnet i Stoholm lykkedes det ham ikke i denne omgang at blive udtaget til landsholdet, men det vælter ikke Benjamins verden.

- Det har jeg det sådan set fint nok med. Men det er da stadig væk min drøm at ende dr. Det har det altid været, fortæller Benjamin, som i øjeblikket bruger 8 - 9 ugentlige timer på træning i klubben i Nykøbing.

