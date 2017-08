Behandling i hjemmet

I Viborg kommune vil op mod 1500 patienter kunne se frem til, at behandlingen flytter tættere på deres hjem. I Socialdemokratiet ser vi frem til at støtte op om disse forbedringer, som omkring 100.000 patienter vil kunne få gavn af på landsplan

Er det en god idé, at langt flere patienter med kroniske sygdomme i fremtiden skal modtage behandling i eget hjem, sådan som sundhedsministeren var fremme med i pressen forleden? Ja, det giver rigtig god mening. Det er kendte sygdomme som blandt andet KOL, diabetes og hjerteproblemer, som tænkes ind i arbejdet med at flytte behandlingen tættere på patienten. En behandling, der kan klares af patienten selv eller af en hjemmesygeplejerske vil være en stor fordel for patienten og de pårørende. For mange er turen på landevejen til og fra sygehuset en belastning i sig selv, og noget de fleste patienter helst er foruden. For nogle er det endda flere gange om ugen. Hvis det viser sig, at behandlingen ikke kan foregå i hjemmet, kan den praktiserende læge eller det lokale sundhedscenter for patienten være langt lettere at komme til – en tidmæssig besparelse for patienten og en stor besparelse for samfundet, som dermed kan anvende sparede midler på andre sundhedsområder og andre patienter.

I Nordjylland har man i flere år arbejdet målrettet med telemedicin, og resultaterne herfra har været yderst positive med en let, hyppig og fleksibel kontakt mellem patient og sygehus. Jeg mener, at vi skal arbejde målrettet på at udnytte de muligheder, den nye teknologi giver sundhedssystemet for at forbedre såvel behandling som monitorering af patienter, der både kan og også gerne vil behandles og holdes øje med i hjemmet. Det giver mere livskvalitet for patienten og hans eller hendes familie, og det mener jeg også har en stor betydning.

En forudsætning for, at de gode tanker kan føres ud i livet, er naturligvis, at den nødvendige faglighed er til stede hos det personale, der skal overtage opgaverne, ligesom der er en økonomisk aftale, der skal i hus, når opgaver flyttes fra region til kommune.