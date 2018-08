Belgien var benhård for JP Racing

STOHOLM Jan Petersen og co-driver Jeannette Kvick fra JP Racing i Stoholm var for nylig i Belgien for at prøve rally-evnerne af internationalt.

Og Rally Van Staden viste sig at være en benhård hund at slås med.

Ud af starthullerne søndag morgen begyndte gearkassen at sige mærkeligt, men teamet kørte alligevel en tilfredsstillende 14. plads hjem i første prøve.

Men herefter meldte problemerne sig som regnbyger.

I 2. prøve begyndte ladelampen at lyse midt på prøven, og generelt bød dagen på store udfordringer med strømmen.

4. prøve bød på en snurretur, hvorved bilen gik i stå og måtte hjælpes rundt, da den ikke kunne komme i bak, og det kostede tid.

Og 5. gang ude på de belgiske veje ramte Jan og Jeannette en halmballe cirka 200 meter før mål og slog venstre bærekugle og baghjulsophæng i stykker.

Det medførte at 6. prøve måtte køres med katastrofeblink og stop undervejs for at stroppe det hele op, så der kunne gennemføres.

Men på 7. prøve gik den ikke længere. Højre forhjul knækkede af i en nedbremsning, og teamet måtte pænt stille bilen til side og udgå.

Alligevel var humøret højt.

- Prøverne var max fede, og folk hernede er bare så fantastiske og hjælpsomme, lyder det fra Jeannette Kvick.

Efter en udfordrende, men sjov weekend i det belgiske, ser teamet nu frem til 5. afdeling af DM i rally i Ikast 8. september.