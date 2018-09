BeneFit Stoholm lukker - Rikke Ø opstår

STOHOLM Rikke Østergaard, der driver BeneFit Stoholm Fysioterapi, går nu solo og genopstår 1. oktober som Rikke Ø.

Hun har siden 1. januar 2013 været indehaver af BeneFit Karup, og klinikken i Stoholm opstod i 2016 som en af to satellitter til Karup-klinikken. Den anden ligger i Sunds.

Men idet Rikke Østergaard nu har solgt sin franchise i Karup til BeneFit Viborg, ophører BeneFit i Stoholm og Sunds med at eksistere.

I stedet vil Rikke Østergaard nu tilbyde en mere holistisk behandling i sin nye klinik på den gamle adresse.

- Jeg har altid kigget mere på det hele menneske, når de kom i behandling hos mig. Og det vil jeg arbejde endnu mere med, siger Rikke Østergaard.

- Så når folk kommer her, er det ikke kun fordi, de skal have kigget på en skade. Så kan det lige så tit være, fordi de også gerne vil have noget kostvejledning, træne noget mere eller måske have noget yoga ind over.

Rikke Østergaard har egentlig hele tiden også haft fokus på det mentale i sine behandlinger.

- Følelser sidder jo også i kroppen, så det går jeg også ind og arbejder med.

Kan noget helt specielt

Den holistiske tilgang er hun ret alene med, tror hun.

- Jeg kender ikke andre, der gør det. Jeg tror, jeg kommer til at have en niche, siger Rikke Østergaard.

Hun har tidligere haft nogle psykologer i behandling, hvor de netop tog samtalen med ind i behandlingen, mens hun havde sine hænder på dem.

- Og de sagde altså Rikke, du kan noget specielt, hvorfor arbejder du ikke noget mere med det? Og det kommer jeg så til nu.

Rikke Østergaard har egentlig været glad for at være leder, men det hele er vokset hende lidt over hovedet.

Siden hun overtog klinikken i Karup 1. januar 2013 er omsætningen tredoblet, og hun har i dag fire behandlere i klinikken ud over sig selv.

- Jeg har kunnet mærke, at det tog tid væk fra det, jeg brænder mest for, nemlig kontakten med kunderne og behandlingen af dem. Og det vil jeg gerne tilbage til, siger Rikke Østergaard.

Rikke Østergaard, der er bosiddende i Mønsted, har i alt været i BeneFit-kæden i 11 år, inden hun altså nu bliver sig selv under navnet Rikke Ø.