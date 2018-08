Benyt boligjobordningen

Tilbage i 2016 ændrede vi boligjobordningen, og gjorde den mere grøn til glæde for os alle.

Desværre viser de nyeste tal fra Skatteministeriet, at antallet af borgere, der benytter sig af ordningen, er faldet.

Fra 2015 til 2016 var antallet af indberetninger faldet med hele 154.000. Det er en ærgerlig drejning, som jeg gerne ser vendt.

Vi har netop indført ordningen, så det bedre kan betale sig at foretage forbedringer af sin bolig eller få udført rengøring efter regning.

Hvis du eksempelvis skal have rengjort din bolig, kan du få et fradrag på op til 6000 kr. pr. person årligt. Eller hvis du skal have lavet nyt badeværelse, kan du få et fradrag på op til 12.000 kr. pr. person årligt.

Jeg håber, at flere danskerne i fremtiden vil være opmærksomme på og i højere grad benytte sig af boligjobordningen. Herunder f.eks. pensionister og travle børnefamilier, der har brug for at købe lidt rengøring eller håndværkerydelser.