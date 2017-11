Benyt de åbne døre hos politikerne

For et par år siden var der stor debat om madordningen i Fjends. Især Ældreudvalgsformand Mette Nielsen kom i modvind.

Det er ikke altid nemt at trænge igennem til politikere, når man er uenig med dem. Derfor blev jeg nødt til at bruge avisen for at give min utilfredshed til kende. Så skrev Udvalgsformanden et læserbrev, hvori hun bad mig gå ind ad fordøren i stedet for at bruge bagdøren (medierne).

Forleden lå der et rødt postkort i min postkasse. I denne søde kommunalvalgstid står fordørene åbne hos de fleste af vores politikere. Mette Nielsens står på vid gab, hvis man skal tro på det røde postkort. Jeg synes vælgerne skal benytte sig af de åbne fordøre i øjeblikket hos politikerne. F. eks finde ud af, hvad de øvrige medlemmer i Ældreudvalget mener. Det er ikke meget, man har set eller hørt til dem i de her 4 år, men de har måske haft svært ved at komme til orde?

Eller hvad med at kikke forbi Mettes fordør. Det kan være hun byder på en gang valgflæsk. Og hvem ved, måske bliver man klogere på, hvor man (ikke) skal sætte sit kryds den 21. november.