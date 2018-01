Beruset kvinde uden kørekort standset ved Løgstrup

Fredag aften, kort efter klokken 18.00, standsede politiet en 27-årig kvinde, da hun kom kørende på Hjarbækvej ved Løgstrup..

En vejledende måling med alkometeret viste, at kvinden havde en promille på 1,54 og derfor ikke måtte køre bil, hvilket hun forøvrigt heller ikke havde tilladelse til, da hun ikke havde noget kørekort.

Kvinden, der er fra Randers, blev taget med til Viborg for at få taget en blodprøve. Hun kan nu se frem til et retsligt efterspil.