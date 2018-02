Besøg Legeland i Mønsted i vinterferien

Firmaet JK udlejning og Østfjendshallen i Mønsted er endnu engang gået sammen om at arrangere Legeland for ferieramte børn og ligesom tidligere er det onsdag, torsdag og fredag i uge 7, at hallen forvandles til et stort legeland med alt, hvad et barn kan ønske sige inden for hoppeborge med. mere.

For de små op til 5 år etableres der et separat område i opvarmningsrummet, hvor de kan hoppe og springe uden at blive forstyrret af større børn.

- Alle er velkomne og forældrene har som sædvanlig gratis adgang, fortæller halinspektør Frank Mikkelsen.

Det er efterhånden blevet en tradition med legeland i Mønsted i vinterferien.

- Vi håber at det igen bliver en succes. Hallens Cafeteria har åbent alle dage og tilbyder næsten alt hvad hjertet kan begære. Derfor må mad og drikke ikke medbringes, fortæller Frank Mikkelsen.