Best by Henriette tager forskud pÃ¥ julen pÃ¥ sÃ¸ndag

Det kommer til at ose af julestemning på Best by Henriettes stand på søndagens forbrugermesse i Mønsted.

Her tager Henriette Nielsen forskud på julen på en kalenderdato, der hedder den 24. september og dermed indikerer, at der nu kun er 3 måneder til juleaften.

- Med på sin stand har Heniette blandt andet nogle af de skønne julekalendere, der allerede nu er kommet hjem i butikken i Stoholm eller som snart er på vej. Her kan man vælge mellem kalendere med lakrids, karameller, rom, gin eller man kan mixe sit helt eget fyld i de fineste æsker med plads til 4 eller 24 gaver.

På standen møder du også de populære Mayland Nisser og et udvalg af gaveideer til ham, hende og børnene.

Og så lover Henriette forresten også julemusik og smagsprøver på den gode vin til julen eller de mange gode og lange aftener, vi er på vej ind i.