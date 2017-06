Bettina skal hjælpe med sundheden i Fjends

Når borgere i Stoholm og det øvrige Fjends om kort tid kan begynde at tage den nye sundhedssatellit i Stoholm i brug, så er det Bettina Belmann Mirasola, der står klar til at møde dem med gode råd om rygestop, overvægt, alkoholforebyggende samtaler, åben vejning, kropsanalyse og meget andet omkring sundhed og livsstil.

Bettina er sundheds- og forebyggelseskonsulent ved Viborg Kommune, og hun vil foreløbig være at træffe fast i Stoholm en dag om ugen.

Det gælder for hende som for hendes kollegaer på de tre øvrige sundhedssatellitter i henholdsvis Karup, Bjerringbro og Møldrup, at kernen i aktiviteter og tilbud vil være de samme alle 4 steder. Men derudover er det op til sundhedskonsulenten på det enkelte sted at finde frem til, hvad der iøvrigt skal være af aktiviteter og indhold. Det skal ske i tæt samarbejde med blandt andet skoler, daginstitutioner, biblioteker, lokale foreninger og de lokale trivselspiloter.

- Det er de folk, der bor her, som ved, hvad der sker lokalt og jeg håber meget, at vi sammen kan finde ud af, hvordan vi kan udvikle tilbuddene i satellitten, fortæller Bettina.

Hun understreger, at selvom sundhedssatellitten rent fysisk har til huse i Stoholm, så er den for hele Fjends-området og at der godt kan blive tale om aktiviteter andre steder end i Stoholm. Det kan være i et samarbejde med skoler, foreninger eller trivselspiloterne ude i lokalområderne.

- Vi vil også kigge nærmere på de mange gode ideer, der kom frem ved et velbesøgt borgermøde i Stoholm sidste efterår, fortæller Bettina.

Foreløbig glæder hun sig til for alvor at tage fat på opgaven og den udfordring, det bliver at få borgerne til at benytte sig af det nye tilbud.

- Det er noget, der skal bruges nogle kræfter på i opstarten. Derfor er jeg også glad for, at satellitten befinder sig, hvor den gør. Det er et hus, hvor der i forvejen færdes mange mennesker, og hvor vi også kan lave noget i samarbejde med centret, fortæller Bettina.

Indvielse den 15. juni

Der er officiel indvielse af sundhedssatelliten i Stoholm Fritids- og kulturcenter torsdag den 15. juni med tale ved formanden for Ældre- og Sundhedsudvalget Mette Nielsen. Her kan borgerne på åbningsdagen også opleve en sundhedsmarkedsplads, hvor de kan møde sundhedsfaglige medarbejdere fra Sundhedscenter Viborg, få en status på deres egen sundhed samt høre om sundhedsfremmende aktiviteter og tilbud. Man er også velkommen til at komme med ideer til aktiviteter i satellitten.