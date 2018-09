Biler fylder hele Jans liv

STOHOLM Han kan ikke huske, at det ikke har drejet sig om biler.

Siden han kom til verden i 1974, har han været ramt af en helt særlig feber.

- Jeg tror, de har fodret mig med et eller andet specielt det første halve år, siger han.

- Benzin eller tændvæske måske.

Jan Petersen er indehaver af Stoholm Au2service, men er i sin fritid også kendt som en særdeles lidenskabelig rally-kører.

Siden maj 2006 har hans firma haft hjemme på Ågade 65 i Stoholm, og det er her i frokostrummet, at han prøver at komme i tanker om et liv uden biler. Men forgæves.

- Jeg blev født sammen med Golf 1´eren, siger han.

- Den er også født i ´74. Er det ikke rigtigt? spørger Jan tværs over bordet, hvor der sidder en herre og rynker øjenbryn.

Det er Carlo Albertsen, der lige er startet som mekaniker på værkstedet for et par dage siden. Carlo er dog på ingen måde fremmed for hverken Jan Petersen eller Stoholm. Men det vender vi tilbage til.

- Den med tromlebremser på forhjulene? spørger Carlo og klør sig i skægget.

- Er den ikke ældre?

- '74, fastholder Jan.

- Spørg google. Den vinder jeg.

Mærket betyder ikke noget

Stoholm Au2service har navn af specialværksted for VW Audi, Seat og Skoda.

Men det skal man ikke lægge for meget i, siger Jan Petersen.

- Mange tror nok, at vi kun laver folkevogne her. Men vi laver alt. Også trailere og campingvogne. Kommer der en med en plæneklipper, så laver vi også den. Vi kan lave alt her. Barnevogne.

Gennem 12 år har Jan Petersen opbygget en god, fast kundekreds af både private og erhvervskunder.

- Jeg har nogle tømrere og murere for eksempel, hvor jeg laver alle deres biler. Mange af dem har jo over 20 biler, hvor vi laver al service på dem. Så det er rigtig gode, faste kunder, siger Jan Petersen.

Selv om han gerne laver alt, der har en motor, har han privat en forkærlighed for tysk, når det kommer til biler.

Adspurgt hvilken bil han ville vælge, hvis han kun måtte få en i hele sit liv, lyder svaret:

- Uh, det var en af de svære. Men det skal nok være en Audi. En A8, måske. Men sådan til hverdagskørsel skulle det nok være en SQ5´er.

Ny mand er gammel kending

Nu er VW Audi jo så også på specialmenuen her hos Stoholm Au2service, men faktisk har han udvidet den menu til nu også at omfatte BMW.

Og det er her, at Carlo Albertsen kommer ind i billedet igen.

- Carlo har en sindssygt stor erfaring med BMW, siger Jan Petersen, der er usædvanligt godt tilfreds med, at værkstedet har udvidet spidskompetencerne med en BMW-kyndig i byen.

- Det er BMW 80 procent af det, jeg har gået og rodet med de sidste fem-seks år, siger Carlo, der i omkring 10 år har været ansat hos Kaj´s Autoimport i Højslev.

Men før det har han i et halvt arbejdsliv slået sine folder i Stoholm, hvor han i øvrigt også hele tiden har boet.

Det største stint tog han hos Bakkevejs Auto i Stoholm, hvor han nåede at fejre sølvbryllup, inden turen gik til Højslev.

Nu er han så tilbage på Ågade, bare ovre på den anden side af vejen.

Og det er begge de herrer godt tilfredse med.

- Nu har jeg gået længe og knoklet her alene, så det har jeg glædet mig til. Men jeg skal nok lige vænne mig til, at der er en mere, siger Jan.

- Og jeg skal vænne mig til, hvor tingene er henne, siger Carlo.

Ellers burde de nok kunne komme ud af det med hinanden, er de enige om.

- Nu er der ingen af os, der hører så godt, så mon ikke det går? Det skal vi nok finde ud af, mener Jan.

Ud over at være en dygtig mekaniker, har den 61-årige Carlo også opbygget et godt netværk gennem årene.

- Så vi håber selvfølgelig også på, at nogle af de gamle kunder følger med Carlo, siger Jan.

Og så var der lige den med Golf 1´eren.

Spørger man google, blev den produceret i Tyskland fra 1974 til 1983.