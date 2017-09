Bilist flÃ¸jet til Skejby efter solo-uheld ved IglsÃ¸

Det skete efter at han klokken 20.20 var kørt galt ved Iglsøvej 40. Her mistede han herredømmet over sin personbil og kørte i grøften for til sidst at ramme et vejtræ.

Midtjysk Brand & Redning måtte tilkaldes med frigørelsesværktøj, da den 33-årige sad fastklemt i bilen efter ulykken. Da politiet nåede frem var redningsmandskabet i færd med at få bililsten ud af bilen. På det tidspunkt virkede han i perioder svær at få kontakt med og han er efterfølgende lagt i kunstig koma. Hans tilstand er fredag morgen uvis.

Alting tyder på, at manden var spirituspåvirket, da uheldet skete.

- Vi ved at manden var spirituspåvirket 3 timer før han kørte og der er fundet flere tomme flasker i bilen, fortæller Henrik Hansen fra Viborg Politi.