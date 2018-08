Billigere at arve for de mange - dyrere for de få

De borgerlige vil af med arveafgiften.

Socialdemokratiet vil en helt anden vej.

Hvis arveafgiften afskaffes, vil de bedst stillede efterladte få langt flere penge end i dag. Det er vel at mærke en indtægt, som de ikke selv har gjort noget for at tjene. De får pengene, alene fordi de har været heldige at have velhavende familiemedlemmer.

Der kommer årligt næsten 5 mia. kr. ind i arveafgift. Det er penge, som er med til at give alle danskerne ordentlig behandling på sygehusene. En tryg ældrepleje og gratis uddannelse. Hvis man letter arveskatten, mangler pengene et andet sted i det offentlige, og der må f.eks. skæres i velfærden. Det vil først og fremmest gå ud over alle dem, som har allermest brug for stærke, fælles institutioner. På den måde vil en reduktion af arvebeskatningen være dobbelt unfair: de, der i forvejen har mest, vil få mere, mens de, der har brug for fællesskabet stilles dårligere.

Det er det, der er baggrunden for, at vi fra socialdemokratisk side råber vagt i gevær og foreslår en mere retfærdig løsning.

Vi vil hæve det afgiftsfrie beløb fra i dag 280.000 kr. til omkring 500.000 kr. Det vil betyde, at en helt almindelig familie vil kunne arve et sommerhus fra forældrene uden at skulle betale arveafgift og uden at skulle sætte sig i lånegæld eller lignende for at beholde sommerhuset.

Langt de fleste arver kun mindre beløb, og for dem vil en forhøjelse af beløbet til ca. en halv million være mere end tilstrækkeligt.

Til gengæld siger vi, at der skal indføres en arvetopskat, som skal betales af de personer, der arver adskillige millioner.

Ifølge Det Økonomiske Råd, ejer den rigeste tiendedel af befolkningen fire gange så meget som alle andre danskere til sammen. Formuerne koncentreres mere og mere på færre og færre.

Det er selve årsagen til, at vi har et progressivt skattesystem, nemlig at vi ønsker at udligne nogle af de store uligheder, vi oplever. Det gælder også for arveskatten. Hvis man sænker eller nedlægger arveafgiften, vil det være en skattelettelse til de allerrigeste. Dermed er sænkelser af arveafgiften i virkeligheden at lukke topskattelettelser ind af bagdøren. Og det går vi ikke ind for i Socialdemokratiet.

Vi må derfor søge mod en bedre balance, så flere i bunden kan arve uden at skulle betale arveafgift, mens flere i toppen med de brede skuldre også skal bære de største afgifter, når arv udbetales.

Socialdemokratiet ønsker at disse retfærdige ændringer skal hvile i sig selv og ikke påvirke velfærden negativt. Lettelserne for de mange i bunden betales af skrappere krav til de få i den absolutte top. Det er kun rimeligt, at de, der arver store formuer bidrager mere.