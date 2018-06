Bilvasken er Anders andet job

Anders har længe arbejdet med vaskemaskiner til bilvask. Derfor var det naturligt for ham at overtage Stoholm Bilvask for godt to år siden. Han kunne i forvejen teknikken bag.

Anders Holdgaard arbejder ellers fuldtid hos BowlnFun i Viborg. Men indtil for ganske nylig arbejdede han med bilvaskemaskiner.

Og det vidste den tidligere ejer af Stoholm Bilvask, da han spurgte Anders Holdgaard fra Frederiks, om han havde lyst til at overtage bilvasken i Stoholm:

- Og det sagde jeg ja til. Jeg synes, at det er spændende at drive bilvask. Både den rent tekniske i det - men også kundekontakten, siger Anders Holdgaard, da Fjends Folkeblad sætter ham stævne på Ågade 65A, hvor bilvasken ligger.

For Anders kræver det ofte arbejde om aftenen at drive bilvask. Og med kone og en datter på 3 1/2 år, så har han da også udfyldt sin arbejdsuge:

- Ja, men det er okay. Jeg kan godt lide at have noget at lave.

For ham er arbejdet med Stoholm Bilvask mest rengøring. Og selvfølgelig vedligehold. Men efter han rigtig har lært anlægget at kende, så har han fået det til at køre rigtig godt. Sidste år døjede anlægget med en periodisk fejl, som drillede ham i en periode. Men nu kører anlægget igen rigtig godt.

Er folk fra Stoholm gode til at bruge den lokale bilvask?

- Ja, det synes jeg, at de er. Jeg synes, at folk fra Stoholm-området i det hele taget er gode til at bruge de lokale forretninger.

Hvorfor er det bedre at vaske bilen i bilvasken i stedet for i egen indkørsel?

- Helt klar for miljøets skyld. Her sanler vi alt det beskidte vand op, og det bliver ledt til rensning. Hvis man vasker bil derhjemme, så ryger der både bremsetøv og al muligt andet ud i hækken og ned til grundvandet. Og så bruger man også mindre vand i bilvasken, siger Anders Holdgaard, der ikke vil afvise, at han med tiden har lyst til at anskaffe sig flere bilvaske.

Ud over bilvask, så tilbyder stedet også gratis støvsuger, gratis insektrens og fælgrens - og så er der toilet og venterum, som man kan bruge, mens man venter på, at bilen bliver vasket.

Anders fortæller, at folk er gode til at lade ham at vide, hvis der er noget, som han skal se til i bilvasken:

- Og folk plejer altid at være venlige, siger han. Han er ikke på stedet hver dag, men har overvågning og kan følge stedet fra både PC og mobiltelefon.