Biogasanlæg i Iglsø vil kunne opvarme 3700 husstande

Iglsø Agro og Biogas A/S fik i 2016 miljøgodkendelse og landzonetilladelse til at etablere et biogasanlæg, der kan behandle op til 100 ton biomasse pr. dag.

I mellemtiden har det vist sig muligt at skaffe mere biomasse og afsætte mere biogas og det har fået folkene bag projektet til at ønske en godkendelse af et anlæg, der kan behandle 400 ton pr. dag.

Det udløser krav om en VVM-redegørelse, der beskriver og vurderer miljløpåvirkningen fra anlægget.

Som et led i høringsfasen og den videre planlægning af projektet inviterer Viborg Kommune nu alle interesserede til et fyraftensmøde i Iglsø Forsamlingshus tirsdag den 16. maj, hvor man kan få mere at vide om projektet og komme med forslag og ideer til planlægningen.

Efter planen skal anlægget modtage kvæggylle samt dybstrøelse og afgrøder som majs, græs og efterafgrøder eller grøn biomasse. Der vil være en daglig tilførsel af biomasse på cirka 400 ton, delvis fra gårdens egen husdyrproduktion på Ø. Børstingvej 6 og delvis fra 4 andre lokale husdyrproduktioner.

Det nye anlæg vil kunne producere 3,6 mio. kubikmeter bionaturgas, der sendes ind i naturgasnettet og svarer til det årlige naturgasforbrug for 3700 husstande. Til sammenligning bruger Viborg Kraftvarme 34 millioner kubikmeter naturgas om året.

Transporten til og fra anlægget i Iglsø forventes at være på 23 daglige transporter i lukket tankbil eller lastbil.