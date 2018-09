Birkesøløbet bliver til indvielsesfest

STOHOLM Når vigtige, nye vejstrækninger indvies, skal der nu om dage et løb til at markere det.

Det gælder naturligvis også i Stoholm, hvor Birkesøløbet 2018 bliver til en indvielsesfest for den nye cykelsti mellem Gammelstrup og Birkesø.

Det sker søndag 23. september klokken 10.40 i Gammelstrup.

En repræsentant fra Viborg Kommune kommer og foretager den officielle indvielse af cykelstien og markerer samtidig, at naturområdet ved søen er blevet renoveret.

Det betyder, at Birkesøløbet i år starter med taler og snor-klipning i Gammelstrup. Efter løbet serveres hotdog og sodavand til alle fremmødte.

Det var oprindeligt planlagt kun at føre cykelstien fra Gammelstrup og omkring 800 meter ud mod søen for så at føre den ned ad en privat fællesvej det sidste stykke ud til Birkesø.

Cykelstien er delvist finansieret af den såkaldte Grøn Ordning, som støtter lokale projekter i områder, hvor der opstilles vindmøller. Da der blev opstillet tre vindmøller i Gammelstrup, besluttede borgerne at pengene skulle bruges til en cykelsti.

Desuden har Viborg Kommune bidraget økonomisk til at stien kunne gennemføres på hele strækningen mellem Gammelstrup og Birkesø, da det var et stort ønske fra en borgergruppe i Gammelstrup og Stoholm Borgerforening.