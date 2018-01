Birte Mark har samlet hele virksomheden i Vridsted

Da både behandlinger og uddannelser har baggrund i kinesisk filosofi, var det nærliggende at døbe huset Yin og Yang Huset, der således fremover bliver hjemsted for begge Birte Marks forretningsområder. Eller alle 3 er det faktisk, for Alternaskolen dækker både over uddannelsen af alternative behandlere samt RAB-akademiet, som uddanner komplementær behandlere.

- Vi laver kun små hold med max. 4 deltagere, så det kan vi sagtens finde plads til her i huset, fortæller Birte Mark, der har det rigtig godt med at det hele nu er samlet under n paraply.

I Mark-zone afdelingen tilbyder Birte Mark stadig akupunktur, zoneterapi, kranio-sacral terapi og massagebehandlinger. Desuden kan hun hjælpe med både kostvejledning og vægttab og derudover har hun et nyt produkt til dem, der gerne vil kende kroppens ernæringsmæssige balance. Cell Wellbeing hedder apparatet, som scanner 4 hårstrå, hvorefter scanningen sendes til Hamborg og efter bare 15 minutter returnerer en 32 siders rapport med kostprogram, der fortæller om personens genetiske arv, hvilke råvarer man bør benytte og holde sig fra, hvilke miljøpåvirkninger man er udsat for både fra mobiltelefoner, make-up osv. mangel på vitaminer og mineraler og meget andet, der kan optimere personens sundhed. Allerede nu kan Birte Mark melde om rigtig god respons på den nye ydelse.

Rapporten fortæller bl.a. hvilke madvarer og tilsætningsstoffer man skal holde sig fra og hvilke madvarer man bør spise mere af, og den er et rigtig godt værktøj til et bedre velvære, slutter Birte Mark.

Således er det en fortrøstningsfuld behandler og skoleleder, der nyder livet i Yin og Yang Huset i Vridsted.