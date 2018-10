Bliv akuthjælper: Regionen søger hjerteløbere

FJENDS Tirsdag 16. oktober var det international Hjertestarterdag, og i Danmark blev det markeret med gratis arrangementer i hele landet, hvor børn og voksne kunne lære om hjertelungeredning og brug af hjertestartere.

På Hjertestarterdagen lancerede Region Midtjylland også en ny hjerteløberordning i regi af TrygFonden.

Det betyder, at personer, der bor eller færdes i regionen, nu kan melde sig frivilligt til at løbe afsted, når der sker hjertestop i nærheden for at yde hjerte/lungeredning eller bringe en hjertestarter til stedet.

Målet er, at flere skal overleve hjertestop.

Alle kan løbe med

Det kan lyde som noget for de få udvalgte at blive hjerteløber, men det er slet ikke tilfældet.Faktisk er det temmelig ligetil.

Det eneste, det i bund og grund kræver, er, at man downloader appen »TrygFonden Hjerteløber« til sin smartphone og tilmelder sig.

Når 1-1-2 så får et opkald om hjertestop, bliver de nærmeste hjerteløbere alarmeret via hjerteløber-appen på deres telefon. Af de løbere, der accepterer missionen, bliver nogle sendt direkte til hjertestoppet for at påbegynde hjerte/lungeredning, mens andre guides til at hente den nærmeste hjertestarter.

- Alle kan gøre en forskel ved hjertestop. For at blive hjerteløber er det derfor ikke et krav, at du har været på kursus i genoplivning. Det er en generel anbefaling, men det vigtigste er, at du er klar til at træde til, og at personen med hjertestop får hurtig hjælp med hjertelungeredning og hjertestarter, siger Bo Nees Iversen, der er ledende overlæge for de midtjyske akutlægebiler og akutbiler.

Og jo flere frivillige, der melder sig til hjerteløberordningen, jo større er chancen for, at personer med hjertestop overlever.

- Vi ved, at det øger overlevelsen op mod 50 procent, hvis der gives stød med en hjertestarter, inden ambulancen ankommer. Derfor kan de frivillige hjerteløbere gøre en stor forskel, siger lægefaglig direktør i Præhospitalet i Region Midtjylland Per Sabro Nielsen.

Bedre akutberedskab

Det er på baggrund af gode erfaringer i Region Hovedstaden, at Region Midtjylland har indgået et samarbejde med TrygFonden om at udrulle hjerteløberprojektet i regionen.

Samarbejdet betyder, at regionens akutberedskab ud over ambulance, akutlægebil og -helikopter nu også kan sende frivillige hjerteløbere afsted, når der bliver ringet 1-1-2 om hjertestop.

- Vi har i forvejen rigtig gode erfaringer med at trække på engagerede frivillige førstehjælpere, og når vi nu bygger videre på det frivillige fundament, er det, fordi vi som en del af hjerteløberordningen kan samle endnu flere frivillige om at hjælpe ved hjertestop, og dermed øges chancerne for at redde liv. Jeg kan kun opfordre til, at alle med mod på at træde til for andre allerede i dag melder sig til hjerteløberordningen, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Siden lanceringen i Region Hovedstaden i september 2017 er 6489 frivillige hjerteløbere alarmeret til 810 hjertestop.

Næsten halvdelen af hjerteløberne har accepteret alarmen og er løbet afsted for at hjælpe. Over en tredjedel af hjerteløberne nåede frem før ambulancen, og af disse påsatte over halvdelen en hjertestarter, inden ambulancepersonalet ankom.

Tal fra TrygFonden Hjerteløber viser, at der allerede dagligt befinder sig flere end 1000 tilmeldte hjerteløbere i Region Midtjylland, og siden ordningen gik i luften i tirsdags vil hjerteløberne nu kunne blive kaldt ud til et hjertestop, uanset om de befinder sig i Region Midtjylland eller Region Hovedstaden, hvor ordningen allerede har eksisteret i mere end et år.

Men indtil der er tilmeldt tilstrækkeligt mange hjerteløbere, bliver de eksisterende korps af 1-1-2-førstehjælpere fortsat også kaldt ud.