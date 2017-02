Bliv demens-ven instruktør

Det landsdækkende tiltag Demensvenner er med til at gøre Danmark mere demensvenligt. Viborg Kommune er allerede blandt de demensvenlige kommuner, men der er også behov for, at frivillige støtter op om mennesker med demens.

Derfor søger kommunenog Alzheimerforeningen nu frivillige demensven-instruktører. Når man er uddannet demensven-instruktør bliver man en del af et netværk med mere end 200 andre instruktører over hele landet og får redskaber til at uddanne demensvenner, som i det daglige kan gøre en forskel i deres lokalsamfund.

Demensvenner får viden om demens og tips til at hjælpe mennesker med demens, hvis vedkommende f.eks. får brug for hjælp i supermarkedet eller med at finde vej.

For at blive demensven-instruktør er det kun et krav, at man interesserer sig for, hvordan man kan hjælpe mennesker med demens. Der kræves ingen særlige kvalifikationer, fortæller demenskonsulent Anne Molin, fra Sundhedscenter Viborg.

Kurset er gratis og med forplejning og holdes i Sundhedshuset i Viborg. Tilmelding senest den 20. marts.