Bliv lokal kommunemester på grønsværen

Det har lange udsigter for et hold i Serie 5 eller Serie 6 at blive dansk mester i fodbold. Men mindre kan også gøre det.

Dette forår lancerer DBU Jylland Region 2 nemlig en helt ny pokalturnering, hvor de regionale Serie 5- og Serie 6-hold har mulighed for at blive kommunemester.

- Vi fornemmede, at der manglede et ekstra turneringstilbud til holdene i de lavere serierækker, hvor mange kun ønsker at spille kamp og ikke træne. Et tilbud hvor man ikke bliver overmatchet, lyder det fra formanden i seniorturneringsgruppen i DBU Jylland Region 2, Poul A. Overgaard.

- Det her er en mulighed for holdene i de laveste serierækker for at få en god pokaloplevelse, hvor man har en realistisk chance for vinde titlen. Og hvem vil ikke gerne have håneretten over kammeraterne fra naboområderne, siger han.

I alt skal der findes fem kommunemestre og her i området er det Viborg og Skive Kommuner, der skal krydse klinger på boldbanen.

- Det er vigtigt at pointere, at det kun er Serie 5- og Serie 6-hold, som kan deltage. Der har været nogle hold, som har spurgt os, om de slipper for at møde hold fra de højere serierækker, når de deltager i kommunemesterskaberne, og det gør de altså. De skal have en succesoplevelse, siger Poul Overgaard.

Turneringens første runde er sat til tirsdag den 24. april og med afslutning tirsdag dn 19. juni. Der er tilmeldingsfrist den 8. april og man kan tilmelde sit hold under DBU Jylland Region 2.