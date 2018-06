Blomsterne til den sidste hilsen

Blomster udtrykker følelser og betyder meget for mange mennesker. Ikke mindst i de svære stunder. Det ved Jonna Jepsen, indehaver af Kornblomsten i Stoholm alt om.

Gennem foreløbig 37 år har hun og hendes personale bundet et utal af buketter og kranse til begravelser og bisættelser, og der er skabt dekorationer til utallige kiste-pyntninger. Hver eneste dag ugen igennem har butikken adskillige bestillinger på begravelsesbuketter, og der er kun få dage mellem en eller flere kistepyntninger.

Begravelsesbinderiet har ganske vist ændret sig hen over årene, men følelserne, som de pårørende ønsker at lægge i den sidste hilsen, er selvsagt de samme.

- Det skal være smukt at se på, og er jo ikke noget, der kan gøres om. Derfor er det også vigtigt, at blomsterne passer til den afdøde og at det er noget, som de pårørende har det godt med. Derfor er det også rart at få en snak med de efterladte, før pynten laves. I en del tilfælde er det bedemanden, der giver ønskerne fra de efterladete videre til os, men hvis det er muligt kommer mange af dem her i butikken. Så tager vi en snak om tingene og prøver at finde ind til det helt rigtige. Vi oplever undertiden, at der i kistepynten også indgår en genstand, som tilhørte eller kendetegnede personen. For eksempel et musikinstrument til musikeren, piber til piberygeren eller værktøjet til håndværkeren. Der er ingen facitliste og ikke noget, der er forkert, fortæller Jonna.

Hun udgav for nogle år siden bogen Blomster til begravelse, som indeholder fotos af nogle af Jonnas bedste bud på egne og andre blomsterhandleres begravelsesbinderier.

- Det er en bog, der er et godt udgangspunkt for snakken, fortæller Jonna.

Selvom det meste af binderiet til pynten på selve kisten laves hjemmefra, skal de sidste tilretninger laves ude i kapellet eller i kirken, når kisten er sat ind. Så er det enten Jonna selv eller en af butikkens udlærte blomsterbindere, der lægger sidste hånd på arbejdet, så alt kan være perfekt.

- Der er en egen ro i kirkerummet, hvor jeg koncentrerer mig om at få blomsterpynten til at tage sig smukt ud. Jeg kan godt blive berørt af situationen, når jeg sidder og snakker med de efterladte hjemme i forretningen, men ved kisten lukker jeg alt andet ude og koncentrerer mig om arbejdet, fortæller Jonna.