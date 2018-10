Bom, Bay og besvær i Stoholm

I længere tid har Martin Bay Kristensen (MBK) flittigt skrevet læserbreve, hvori han har rejst kritik af HedeDanmarks miljøcenter ved Stoholm. Desværre beror kritikken på en række misforståelser.

Det har vi gentagne gange forsøgt at afklare ved både personlige møder og telefonsamtaler med Martin Bay Kristensen. Uden synderligt held må vi dog konstatere.

Seneste påstand fra MBK er således, at vi ulovligt skulle spærre adgangsveje omkring vores miljøcenter. Det er ikke korrekt, at vi afspærrer området ulovligt – tværtimod er afspærringen påbudt ifølge vores miljøgodkendelse.

Afspærring beskytter naturen

Kritik fra MBK vil aldrig få os til at give køb på sikkerhed, naturhensyn og miljø. Det betyder også, at vi til enhver tid vil overholde miljøgodkendelser, som skal beskytte vores fælles natur. Miljøgodkendelsen, som HedeDanmark har overtaget fra den tidligere ejer, er helt klar; området skal være afspærret for offentligheden.

Årsagen til, at området skal være afspærret, er både enkel og fornuftig. Det giver os viden om og dokumentation for, hvem der kører ind og ud af området. På den måde sikrer vi, at vi kan beskytte naturen omkring vores miljøcenter.

Kan alle frit køre ind og ud af området, kan vi ikke garantere, at den jord, som læsses af på miljøcentret, til enhver tid lever op til kravene i miljøgodkendelsen.

Gående og cyklister kan frit færdes på områdets markerede stier og veje – så længe de af sikkerhedsmæssige hensyn er opmærksomme på at holde sig fra steder, hvor der bliver kørt med store maskiner.

Som tidligere omtalt i lokalavisen, har vi tilbudt alle kørende med ret til at færdes på området at få adgang med brug af deres mobiltelefon. Det er en enkel, effektiv og nem løsning, som de fleste har udtrykt tilfredshed med.

Krav til miljø og dokumentation

Alle – inklusiv MBK – kan til enhver tid få oplyst, hvilke krav vi skal leve op til på miljøcenteret. Hos myndighederne kan alle få information om, præcist hvordan vi håndterer overskudsjord og andre ressourcer til genanvendelse.

Vi håber, at også MBK – med tiden – vil erfare, at HedeDanmark har det samme store engagement, når det gælder beskyttelse af naturen og miljø, som MBK giver udtryk for i sine læserbreve.

MBK lader sig næppe overbevise om HedeDanmarks mål og ambitioner for området med dette bidrag til debatten, men vi håber, at lokalavisens øvrige læsere får et mere nuanceret syn på HedeDanmark og vores aktiviteter i Stoholm, end de får gennem MBK´s læserbreve

