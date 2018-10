Bompenge og besvær for lodsejere med vejret!

Miljøcenter Lundgård pålægger nu bompenge og besvær for lodsejerne ved Jordbro Å.

Miljøcenteret har ulovligt spærret den oprindelige vej langs jernbanen af med store kampesten og tvinger nu lodsejere med vejret til at køre ind gennem miljøcenteret.

De har ellers oplyst, at deres miljøgodkendelse afhænger af, at der ikke kommer uvedkommende ind på miljøcenteret og så tvinger de alligevel os lodsejere derind?

Afdelingschef Heine Vind har oplyst et telefonnr., som jeg skal ringe til for at komme ind på deres virksomhed og videre ud på den oprindelige vej langs jernbaneskoven.

Jeg har en mobiltelefon med taletidskort, som det koster 2,60 kr. at ringe fra pr. påbegyndt minut, d.v.s., at det minimum koster mig 5,20 kr. med de nuværende takster, hver gang jeg vil køre i bil til min ejendom på den side af åen.

Med telefonselskabernes grådighed kan det forventes, at denne pris kun vil blive større fremover.

Hvis jeg har opbrugt min taletid eller ingen strøm har på telefonen, kan jeg ikke køre ind til min ejendom!

BANEDANMARK og jeg er de eneste, som har vejret på hele strækningen fra Lundgård til Ågade i Stoholm.

Jeg har meddelt afdelingschef for Miljøcenter Lundgård, Heine Vind, at jeg er meget utilfreds med deres beslutning!

Jeg overvejer at politianmelde sagen!

Mine klager over Miljøcenter Lundgårds planer har foreløbig reddet jernbaneskoven (fredskov) for at blive fældet og forhindret opsætning af hegn langs jernbanen, der kunne komme til at fungere som vildtfælder for eksempelvis kronvildt, der vandrer mellem plantagerne på begge sider.