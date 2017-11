Borgere i Mønsted drøftede byfornyelse

Omkring 40 engagerede og iderige borgere havde forleden en god debat vedrørende byfornyelse i Mønsted. Mødet blev indledt af Mona Østergaard, formand for lokalrådet. Frank Mikkelsen gav derefter et oplæg og sit bud på ideer. Resten af mødet foregik gruppeopdelt, hvor de enkelte grupper diskuterede egne ideer, som derefter blev fremført i plenum med Kurt Mosgaard som ordstyrer. Resultatet blev et længere katalog med gode ideer, hvoraf nogle er såkaldt lavthængende frugter og andre kræver længere indsats eller måske slet ikke kan gennemføres.

Herunder er et udpluk af ideerne:

1) Bedre adgang og grøn kile til det grønne område.

2) Renovering af skolestier

3) Cykelsti fra Mønsted til Daugbjerg og til Mønsted Kalkgruber.

4) Forskønne Bredgade og Kalkværksvej

5) Øget koordination af arrangementer mellem byens mange aktive foreninger, måske fælles internetportal med kalender.

6) Inddragelse af de unge gennem Mønsted Skole - skole, fritid, PR.

7) Førstehjælpskursus, inkl. hjertestarter (er ved at blive sat i søen af lokalrådet)

8) Hundeskov

9) By-pedelkorps med frivillige

Lokalrådsbestyrelsen, Frank Mikkelsen og Kurt Mosgaard har holdt et opfølgende møde, og vil nu kommer med forslag til rammer og opgaver for en række arbejdsgrupper, som skal arbejde videre med de forskellige emner. Styregruppen vil derefter opsøge byens borgere med et oplæg og opfordre til at melde sig til den gruppe, som man interesserer sig mest for.

Vi satser på et opstartsmøde i januar, fortæller Kurt Mosgaard.