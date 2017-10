Borgerne forskønner Knudby

Om nogle uger bliver det smukkere og mere spændende at køre gennem Knudby - og at bo der. En borgergruppe har nemlig søgt og fået bevilget penge fra Viborg Kommune og Friluftsrådet til byforskønnelse. Og byens borgere er nu selv i fuld gang med projektet.

Forleden d startede man med at lave over 600 små og større kakler i ler. Disse skal sættes på to søjler - to vartegn - der skal stå dels ved bygrænsen for Knudby - dels ved bygræsen i Borup.

Samtidig startede man et projekt med en meget stor, gammel træstamme, som skal skæres ud til 2 bybænke.

Kunstner Susanne Ahrenkiel er blevet tilknyttet projektet og har lavet skitser til såvel vartegn som bænke:

Arbejdet med bænke og vartegn fortsætter i weekenden den 14. og 15. oktober og du kan læse hele artiklen i næste udgave af Fjends Folkeblad