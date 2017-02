Borgmesteren fra Sparkær fylder 50

FØDSELSDAG Torsten Brask Møller Nielsen - eller bare Torsten Nielsen fra Sparkær. Borgmesteren i Viborg Kommune. Ejendomsmægleren i Stoholm.

Kært barn har som bekendt mange navne. Og fælles her er fredagens fødselar, Torsten Nielsen.

Torsten Nielsen, Hulvejen 3, Sparkær fylder 50 år på fredag den 3. marts. Og det er en travl fødselar i god form, der kan fejre den runde dag.

Torsten Nielsen er virkelig glad for arbejdet som borgmester. Han finder det både sjovt og spændende at være med der, hvor tingene sker. Og han stiller med glæde op til at tage endnu en tørn som borgmester ved valget til november.

Grønt bevis

Han er hjemmefødning - født, opvokset og stadig bosat i Sparkær. Han fik i sin tid lokket Lene fra Fyn til den lille jyske landsby, de blev gift og sammen har de sønnerne Bjarke og Anders, der nu er store.

De fleste her på egnen kender Torsten Nielsen som ejendomsmægler. Men faktisk startede han et helt andet sted. Han tog nemlig i sin tid grønt bevis på Asmildkloster Landbrugsskole.

Men da faderen - mangeårig ejendomsmægler Holger Nielsen - blev syg, så kom Torsten hjem. Og siden har han solgt huse.

Torsten Nielsen har altid været en aktiv far, der interesserede sig for sønnernes skolegang og fritidsinteresser. Han har derfor siddet i både skolebestyrelse og idrætsforeningens bestyrelse.

I 2009 blev han valgt ind i Viborg Byråd som konservativt medlem. En livlig skoledebat lokalt havde inspireret Torsten til at komme tættere på der, hvor beslutningerne bliver taget. Og fra januar 2010 har han siddet i byrådet. Han blev således genvalgt i 2013.

Valgt til borgmester

I 2014 sprang så noget af en politisk bombe, da Viborg Kommunes hidtidige borgmester Søren Pape Poulsen blev bedt om at være landsformand for de konservative. Det betød, at Søren Pape frasagde sig borgmesterkæden i Viborg.

På en politisk taktisk genistreg lykkedes det de konservative at beholde borgmester-posten. De lokale forhandlinger gik Torsten Nielsens vej, og dermed var banen kridtet op.

På byrådsmødet i september 2014 blev Torsten Nielsen valgt til borgmester og fik hængt borgmesterkæden om halsen.

Torsten måtte derfor ud og hente en ny daglig leder til sin ejendomsmægler-virksomhed i Stoholm. For det kan ikke forliges at passe begge jobs på fuld tid.

Torsten Nielsen er typen, der siger tingene lige ud. Han har fødderne solidt plantet på jorden og snakker lige godt med alle typer mennesker.

Jagt og fiskeri

I sin fritid er det især udendørslivet, der trækker. Torsten og en flok venner går på jagt - både lokalt og længere væk på jagtture. Han har også en jolle ved landingspladsen i Knudby, hvor han tager ud og røgter sine garn.

Familien Nielsen har sommerhus i Løkken, hvor der bliver ladet op mellem de mange opgaver.

Torsten Nielsen beskrives som meget let til smil og altid kvik med en sjov og tør bemærkning. Han har ikke ændret sig synderligt af at blive borgmester. Det skulle da lige være, at han er kommet i bedre form og er holdt op med at ryge. Det var ellers en vane, som han ret stædigt holdt fast i. Men det er nu fortid:

- Og jeg kan godt mærke, at det var godt at holde op med at ryge. Jeg snupper trapperne nemmere nu, siger borgmesteren, der også dyrker motion for at holde en acceptabel vægt. Der er mange fristelser som borgmester. Men ellers synes han ikke, der er så stor forskel på mængden af arbejde: - Som ejendomsmægler havde jeg heller aldrig kun en 37 timers arbejdsuge - og som borgmester hedder det mere 60-80 timers arbejde om ugen. Men jeg kan utrolig godt lide det og nyder arbejdet. Jeg nyder at se alle de resultater, som vores kommune opnår, fortæller Torsten Nielsen.

Fødselsdagen fejres på fredag med Åbent Hus i Sparkær Forsamlingshus. For hvis hjemmefødningen Torsten Nielsen ikke skulle holde sin fødselsdag her - hvor så...