Borgmesteren kommer: Stoholms parker indvies fredag

STOHOLM Nye borde og bænke. Små søer og ny bro. Espalier.

Der er sket meget i Anlægget og Gyngemosen i Stoholm, siden byfornyelsen gik i gang.

Og fredag skal begge steder indvies som en del af Stoholm Festuge, hvor man i forvejen fejrer byen.

Borgmester Ulrik Wilbek (V) kommer for at forestå den officielle indvielse. Og i den anledning byder man på kransekage og boblevand i Anlægget.

Det er to næsten helt nye parker, som Stoholm har fået efter byfornyelsen.

Gyngemosen, der var groet voldsomt til og konstant var fugtig, står nu flot, og vandet er koncentreret i en lille sø, hvor vandet kan samle sig.

Anlægget er også blevet shinet op. Der er fældet, plantet nyt og kommet nyt inventar.

Fælles for begge steder er, at de nu er indbydende at komme i. Så derfor er håbet også, at folk nu vil bruge begge steder og nyde naturen i byen.

Og fredag fester man for det.