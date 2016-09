Borgmesterens kreativitet

Mine kreative evner når ikke borgmesterens, når han i et læserbrev kan citere vores erhvervsstrategi rigtig med følgende citat: Vi kæmper sammen om en forbedret infrastruktur til og fra Viborg, herunder udbygning af A 26, på sigt udbygning af øvrige motorvejsforbindelser til og fra Viborg Kommune, udvikling af Karup Lufthavn og effektivisering og nytænkning af især den regionale togtrafik.

For så efterfølgende at konkludere, at i denne beslutning ligger, at Rute 45 fra Randers til Kolding skal udvides til 6 spor inden prioritering af en midtjysk motorvej til og fra Viborg.

Det kalder jeg kreativitet. At en sådan prioritering skulle være betingelsen for optagelsen i Business Region Aarhus stemmer ikke overens med det, vi spurgte formandskabet i samme forum om, da de besøgte Viborg forud for Viborg kommunes ansøgning om optagelse.

I Venstre er vi optaget af at gøre det bedste for Viborg kommune og kæmpe for en bedre infrastruktur. Det gør vi side om side med vort erhvervsliv. Og vi tænker ikke kun på, hvad der er til gavn for os men i stedet på, hvad der vil være til gavn for vore børn og unge. Det er muligt, at der går nogle år, inden vi har en midtjysk motorvej til Viborg kommune. Og så er det sådan det er.

I Venstre tænker vi ikke kun på næste år og næste år igen - men langsigtet. Og får jeg ikke gavn af en motorvej, ja så gør mine børn. Og det er faktisk en af grundene til, at jeg er politiker - nemlig at forme fremtiden og så ikke kun tænke på, hvad der kan gavne en selv - men kommende også generationer.

At borgmesteren har parkeret Kommunens beslutningskompetence på infrastruktur området i Århus, det er op til ham. Ligesom det er op til ham, at argumentere for prioriteringen af rute 45 frem for en midtjysk motorvej. Synspunkter jeg respekterer han kan have.

Men det bliver aldrig Venstres politik i Viborg kommune.