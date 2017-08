Borgmesterkandidat cykler i Vridsted

Tirsdag den 22. august starter byfesten i Vridsted med et hyggeligt sponsorløb hvor man både kan cykle, løbe eller gå i hyggelige omgivelser til fordel for byens foreninger.

Borgmesterkandidat i Viborg kommune for Socialdemokraterne Per Møller Jensen har valgt at han denne aften vil cykle og snakke med borgerne i Vridsted.

"Jeg er utrolig glad for motion, og denne aften kan jeg møde borgerne i Vridsted på et hyggeligt niveau, og jeg glæder mig rigtig meget til at se området" fortæller Per Møller Jensen og fortsætter:

"Vridsted og hele vestfjends har utrolig mange ting at byde på. En velfungerende skole, idrætsforening der vil frem i verdenen med ambitioner og en skøn natur, og det er vigtigt at vi i Viborg kommune også kigger ud i lokalsamfundet"

Sponsorløbet er kun startskuddet på en aktiv og hyggelig fest.

Fredag aften vil der være masser af aktiviteter ved Karup å med bådrace, hvor vi søsætter hundredevis af små legetøjsbåde med numre, som vi har solgt som lotteri. Lørdag vil der være aktiviteter omkring hallen og boldbanerne med stærkmandskonkurrence, bagagerumsmarked, besøg af både motorcykler, veteran biler og amerikaner biler, kagekonkurrence, krolftunering, fodbold på stadion og meget mere. Søndag har menighedsrådet inviteret til en hyggelig gudstjeneste ved Karup å.

Hele programmet kan ses på byens hjemmeside