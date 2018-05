Bosteder er ren opbevaring

Bostederne bør være trygge hjem, hvor alvorligt syge mennesker får hjælp til at blive raske. Men mange steder er virkeligheden en anden. Hver tredje beboer har fået det værre på bostedet. Det viser en ny undersøgelse fra Bedre Psykiatri.

Forestil dig, at din søn eller datter har en alvorlig psykisk sygdom og er nødt til at flytte på bosted i en periode. Du ønsker så inderligt, at dit barn endelig kan finde ro og få målrettet hjælp til at blive rask. Men i stedet for et trygt og udviklende hjem er bostedet en plejehjemsagtig institution, hvor dit barn synker ned i ensomhed og misbrug.

Det er den tragiske virkelighed for mange pårørende til psykisk syge på bosteder. Parkeringsplads, opbevaringssted, ensomhed, svigt og misbrug. Det er nogle af ordene, de bruger i besvarelserne i vores undersøgelse. Det gør mig ked af det på deres vegne. Og det gør mig vred. For det tyder på, at der er nogle politikere, der ikke lever op til deres ansvar.

Det er nemlig kommunernes politikere, der har ansvar for, at bostederne har ressourcer og rammer til at tilbyde den hjælp og de aktiviteter, beboerne har brug for. Lad mig slå fast, at det ikke er alle bosteder, der lader beboerne sygne hen i ensomhed. Bestemt ikke. Der findes flere gode steder, hvor man arbejder målrettet og ambitiøst på at hjælpe beboerne til et bedre liv uden sygdom. Det kan vi også se i vores undersøgelse. Men det understreger bare pointen, for så KAN det jo lade sig gøre.

Første skridt for de lokale politikere er at finde ud af, hvor det går godt og hvor det går skidt. Det kræver et grundigt serviceeftersyn af kommunens bosteder. Hvilke aktiviteter er der, og hvor mange får det egentlig bedre? I det arbejde er de pårørende uundværlige. Når de dårlige bosteder er fundet, er det bare at smøge ærmerne op og komme i gang. Ensomhed, passivitet og misbrug skal ud, og udflugter, idræt, værksteder, frivilligforeninger og opsøgende hjælp skal ind.

Læs mere om undersøgelsen på www.bedrepsykiatri.dk