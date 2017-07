Brød til kaffen og gave til værtinden

HANDEL Det er næsten som en gammeldags købmandsforretning. Men det er også som en moderne kiosk.

Landlyst butik og tankstation i Sundstrup ved Virksund har nu eksisteret i 30 år. Og siden dengang med Anne Grete og Hans Jørgen Nielsen som ejere.

Vi møder Anne Grete i butikken en sommer-eftermiddag. Hun har en ung pige i butikken, så hun selv har tid til at lave lidt i privaten, der ligger ved siden af butikken.

Anne Grete har selv stået bag disken i 30 år, og det har hun været glad for. Det er et godt sted, hvor kunderne dels kommer fra lokalområdet, dels fra fjorden og dels fra hovedvejen.

På varme dage er det ikke usædvanligt, at folk, der er ude at sejle, kommer op i butikken og provianterer til det næste stykke sejlads.

Landlyst Nærkøb byder på lidt hvert. Der er de typiske hverdags-varer, en bagerafdeling med brød fra Skals Bageri, en stor afdeling med kolde øl og vand, vin-afdeling - og så tilbyder man også et udvalg af brugskunst og blomster.

Butikken har eksperimenteret lidt med åbningstiden - og Anne Grete fortæller, at de 13 timer, som man nu har åbent, fint kan dække behovet. Det kan ikke svare sig at holde åbent længere om aftenen end mand gør nu.

Havde Anne Grete været ung nu, så ville hun nok have forsøgt sig med at lave et lille spisested i tilknytning og måske også få en afdeling med spillemaskiner. Begge dele kunne bestemt være en mulighed, når Anne Grete engang skal sælge stedet videre.

I bunden af butikken har man lavet et stort kølerum, så man altid har kolde drikkevarer - og også et udvalg af kølevarer.

Der er også frysere i butikken med alt til det nemme måltid. Både til de lokale - og til de mange sommerhus-gæster, der besøger området.

Fjends Folkeblads sommeraviser ligger i øvrigt i butikken, så sommerhusgæster og alle andre kan følge med i, hvad der sker lokalt.

Den tilhørende tankstation er blevet til en Go On station, og den holder døgnåbent.