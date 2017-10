Brand hos autoophug i Smollerup

Tirsdag omkring klokken 11 udbrød der brand hos Stoholm Skrot- og Autoophug på Rørgaardsvej i Smollerup.

Ilden opstod i forbindelse med miljøbehandling af en bil, hvor nogle benzindampe ved et uheld blev antændt.

En 16 årig arbejdsdreng, var ved at tappe bilen for diverse væsker. Men ved et uheld brugte han batteriboremaskinen, istedet for en luftboremaskine og da han borede hul igennem benzintanken gik der ild i boremaskinen og tanken, og ilden løb derfra videre ned i en benzindunk, som også blev antændt. Trods personalets ihærdige forsøg på at stoppe ilden med blandt andet pulverslukkere, før brandfolkene nåede frem, bredte flammerne sig hurtigt og der skete omfattende skader på værkstedshallen og dele af inventaret i hallen.

Den 16-årige blev kørt en tur på hospitalet til tjek for røgforgiftning.

Det fortæller Rikke Nørris Jensen fra Stoholm Skrot- og Autoophug.

- Vi er 5 ansatte, som bestræber os på at starte virksomheden op igen i løbet af torsdag. Vores forretning går rigtig godt med solidt overskud og det her er en rigtig kedelig historie for os, fortæller Rikke videre. Hun henviser blandt andet til at autoophug-virksomheden også sidste år var udsat for en brand. Dengang gik der ild i 27 miljøbehandlede biler på grund af en fejl i en airbag eller en fejlsprængning af airbaggen, som bevirkede, at den blev varm og derefter antændte ild.