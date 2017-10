Bred enighed

Det kendetegner kommunalpolitik, at vi laver beslutninger hen over midten. Når Per Møller går ud og roser sit eget parti for de positive tiltag, der sker i kommunen, så har han helt ret, socialdemokraterne bidrager - lige såvel som SF, Radikale, DF, Konservative og vi fra Venstre. Det drejer sig om at være enige om retningen, så borgerne ved, hvad politikken er.

Nu kan man så få den opfattelse, at det så er underordnet hvem der repræsenterer borgerne, når vi finder fælles beslutninger om langt de fleste sager, men der er stadigvæk nuancer, som viser, at der alligevel er forskel på partierne.

I 2017 har vi haft to sager i Fjends, hvor forskellene blev synlige.

I Venstre ser vi gerne erhvervsudvikling, og den må også foregå i oplandet, og vi blev noget forundret, da Socialdemokratiet ikke ville være med til at give Dancon i Trevad en byggetilladelse, så firmaet kunne bygge ny lager og kontorbygning. Efter en kort men hård armlægning valgte Socialdemokraterne at stemme for.

Birkesø er blevet oprenset, og resultatet kan vi være stolte af. Der blev ikke brugt så mange penge til oprensningen som budgetteret, og med de overskydende midler kunne projektet blive endnu bedre. I Venstre var vi ikke i tvivl om, at det resterende beløb skulle gå til en cykelsti langs Birkesøvej, så både børn og voksne kan komme trygt til søen. Socialdemokraterne kunne godt lide cykelstien, men de ville ikke være med til at finansiere den med de midler, der var afsat til Birkesø.

Havde Socialdemokratiet haft flertal, så havde vi ikke påbegyndt arbejdet med en cykelsti til Birkesø. Derfor er det ikke uden betydning, hvem du stemmer på den 21.

I Venstre vil vi hele kommunen.