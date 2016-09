Britta er udtaget til DM for frisørelever

- Jeg var flere gange blevet opfordret til at melde mig til optagelsesprøven og så gjorde jeg alvor af det , og var så heldig at gå videre. Så nu er jeg med på et hold på 6 frisørelever fra frisørskolen på Tradium i Randers, fortæller 20-årige Britta.

Frisørfagets DM for frisørelever finder sted den 30.oktober i Kolding og er ikke bare noget man lige går ind til uden en god portion talent, vilje og ihærdighed. Der er tale om en konkurrence blandt de bedste frisør-elever i landet.

- Der skal lægges virkeligt mange øvetimer i det her. Både herhjemme på salonen og hver tirsdag, hvor Britta er på skolen i Randers for at forberede sig til konkurrencen, fortæller en stolt Charlotte Ryan Larsen, indehaver af salonen.

To bundne opgaver knytter sig til konkurrencen: En såkaldt bombage, hvor Britta skal føntørre en klassisk herrefrisure, så den sidder lige i skabet samt en lige så krævende styling af en langthårsfrisure til kvinder.

Britta har halvandet år tilbage af sin elevtid hos Harmonii Hair og der er ingen tvivl om at hun elsker sit fag.

- Men jeg er nok også perfektionist til yderste hårspids, griner Britta.