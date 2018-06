- Brug for flere medlemmer i Stoholm Borgerforening

- Jeg ved ikke, om det er for usynligt, det vi laver. Vi kan måske ikke lige fremvise en bænk, vi har sat op eller sådan noget. Men vi arbejder rigtig meget - med kommunen, med at søge penge til arrangementer, organiserer, arrangerer og den slags.

- Borgerforeningen arbejder for at tiltrække nye butikker, nye virksomheder og nye borgere. Vi igangsætter mange aktiviteter. Og vi hjælper med til at udvikle området.

- Men det bliver en helt anden og mere slagkraftig forening, hvis vi får mange flere med som medlemmer, siger formand for borgerforeningen, Susanne Bak.

For at forsøge at få gjort flere interesserede i at være medlemmer, så kører man lige nu en kampagne:

- Vi synes jo, at det er billigt med 200 kroner om året. Og økonomisk er der vældig meget forskel på, om der er 200 medlemmer eller 1.000 medlemmer. Det ville være dejligt, hvis vi kunne være en forening, der ikke hele tiden skal ud at søge penge til hver eneste arrangement. Det ville være fint, hvis vi kan lave et foredrag eller en anden aktivitet og bruge penge, som vi har i kassen.

- Og det er slet ikke fordi, at vi skal bygge stor økonomi op. Men bare have lidt penge i kassen til at arbejde med fremover til alles bedste, siger Susanne Bak.

Hun gør opmærksom på, at man nu kan få et medlemskab, der automatisk bliver fornyet og betalt år efter år. Så er man selv fri for at tænke på det. Og det kan gøres via hjemmesiden stoholmby.dk.

Man kan også betale med Mobilepay og via netbank.

Stoholm Borgerforening har siden starten været med til at lave en Stoholm-film, afholdt Sankt Hans, arbejdet med byfornyelsen, arrangeret foredrag, arbejdet for en cykelsti til Birkesø, startet samarbejde mellem byer og foreninger, opstartet bypedeller og meget andet.

Og håbet er, at mange flere vil være med til at støtte op som medlemmer af Stoholm Borgerforening, så det kan blive en stærk medspiller for byen og dens folk.