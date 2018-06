Burhan G åbner Snapsting

Ingen ringere end Burhan G har sagt ja tak til at stå på scenen på Nytorv til Snapstings store åbningsfes i eftermiddag åbner i Viborg. Den danske pop- og Rnbstjerne er kendt for sine følelsesladede ballader og uptempo pophits. Han sætter gang i dansefødderne hos publikum, der troligt skråler med på hans mange kendte numre.

Burhan G har et imponerende bagkatalog, der bl.a. tæller ”Kalder Mig Hjem”, ”Jeg Vil Have Dig For Mig Selv” og ikke mindst ørehængerne ”Mest Ondt”, ”Tættere På Himlen” og ”Karma2. Derudover strøg han sidste år til tops på hitlisterne med nummeret ”Lucy”.

Når man oplever Burhan G live, er man således sikker på en hitspækket oplevelse, leveret af den talentfulde og charmerende entertainer.

Jonas Rasmussen og Higher Ground

Opvarmningen til Burhan G er heller ikke hr. hvem som helst. For Nytorv får også besøg af Jonas Rasmussen, der giver sin første koncert i Viborg efter sin flotte 9. plads ved Eurovision Song Contest i sidste måned i Portugal med sangen ”Higher Ground”. Og den kan publikum helt sikkert glæde sig til at høre.

Så der er mange gode grunde til at deltage i Snapstings åbningsfest. Mangler du flere, så kommer der nogle her: Snapstingsfesten begynder kl. 16.30 flot parade gennem byen, inden borgmester Ulrik Wilbek holder sin officielle åbningstale. Herefter følger koncert med Jonas Rasmussen, hvorefter Burhan G går på scenen.

Vind gavekort på 5.000 kr.

På åbningsdagen kan du også deltage i en konkurrence om at vinde et gavekort på 5.000 kr. til Viborg Handel.