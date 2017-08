Busdriften og de gode krÃ¦fter

I mange actionfilm og serier er det de gode mod de onde. Typisk vil den onde mørke side forsøge at tilrane sig verdens herredømmet med vold, magt og ufine metoder. Virkelighedens verden ser heldigvis ikke helt sådan ud.

Vi mennesker er forskellige, med forskellige mål og intentioner. Hvad er rigtig og hvad er forkert.

I en kommune som Viborg og en region midt Jylland, skal det være folket, som er bærende kraft og inspirator. Der bliver truffet beslutninger, som ikke er populære eller umiddelbart smarte, og det er som oftest fordi vi ikke forstår hvorfor, eller beslutnings grundlaget der er for tyndt.

Busdriften i regionen er sparket til hjørne, og der er ro på lige nu. Det ændrer dog ikke på det faktum, at regionen mangler 35 millioner på busdriften, og nogle af buslinjerne er for dårligt besøgte. Debatten kommer igen, og der er det vigtigt at folk står sammen og melder sig ind i debatten.

Der er rigtig mange, også ude i de små samfund, der har ydet en stor indsats for at synliggøre nødvendigheden af gode offentlige busforbindelser.

Fantastisk arbejde alle sammen! Men der er stadigt plads til flere i bussen og fællesskabet mod offentlige forringelser.

Regionen skal have ros for at besinde sig og lytte til kritikken. Det er ikke en kamp mellem det gode og det onde, men alle de gode kræfter skal forenes i forsøget på at finde en god og holdbar løsning, der binder land og by sammen.