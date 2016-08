Butik Bente slår dørene op torsdag

Dermed får byen igen en butik med tøj til kvinder, og skal man dømme ud fra de mange tilkendegivelser på spindesiden, så har den været ventet med længsel.

Stoholm har nemlig stået uden en dametøjsbutik siden Butik 19 lukkede tidligere på året. Her var Bente ansat gennem 15 år og nu åbner hun som sagt sin egen butik i en del af Lars Højrups butikslokale.

Kvinderne kan med andre ord gå ind ad den ene dør for at købe tøj til sig selv og på vej ud har de nu også fået mulighed for at købe en ny skjorte til manden med hjem.

På hylder og bøjler i Butik Bente hænger nu nye efterårskollektioner fra blandt andet Soulmate, Cecil, In Front, Ze Ze og House of Soul.

- Det er jo ikke rigtigt efterår endnu, så man kan også finde lidt tøj til sensommeren. Men i løbet af september får vi endnu mere nyt efterårstøj i forretningen, understreger Bente.

Selvom hun er spændt på åbningsdagen, så glæder hun sig også rigtig meget.

- Jeg har valgt at holde åben reception hele dagen, hvor jeg gerne vil tilgodese kunderne og byder på lidt let til halsen og maven til alle, fortæller Bente.