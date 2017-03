Butikker i Stoholm går til valg på den lokale handel

I ly af mørket blev der mandag aften hængt valgplakater op i Stoholm. Det betød, at byens borgere tirsdag morgen vågnede op til synet af billeder på lygtepælene af en række lokale butiksfolk.

De lokale kandidater hænger som repræsentanter for handelslivet i hele Stoholm og fælles for dem alle er, at de her i valgåret har stiftet et nyt parti med navnet Shoppinglisten.

Valgplakaterne er blot en del af en utraditionel kampagne, som 9 lokale handelsbyer i Viborg Kommune er gået sammen om.

- Det her handler også om en form for valg. Det er et valg for kunderne og vi vil gerne have dem til at vælge rigtigt, nemlig de lokale butikker. Samtidig ønsker vi også at sætte fokus på, hvor vigtigt det er, at man fortsætter med at handle i de fysiske butikker og ikke kun på nettet, fortæller Henriette Nielsen fra butik Best by Henriette i Stoholm. Hun er den ene af to repræsentanter for Stoholms handlende i Viborg Egnens Handelsråd, der sammen med de 8 øvrige byer står bag initiativet.

Henriette minder også om at fysiske butikker i lokalområdet er vigtige, når skoleelever skal ud i praktik.

- Uden fysiske butikker ingen praktiksteder for de unge eller for sårbare mennesker, der har behov for jobprøvning på små arbejdspladser, siger hun.

De mange valgplakater er kun en del af kampagnen, der sammen med radiospots, tv-reklamer og en valgfilm på websitet www.shoppinglisten.dk skal være med til at give folk lyst til at handle mere i de lokale butikker.

- Uden vores mange engagerede kandidater på Shoppinglisten vil sporten og kulturen mangle støtte. Livet i byerne vil dø ud, og en masse arbejdspladser vil forsvinde. Så det er da værd at kæmpe for, siger handelschef Helle Sørensen fra Viborg egnens Handelsråd.