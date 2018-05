Butikkerne rykker på torvet på enTowli Torsdag

Den står på massevis af gode torvetilbud, når mange af Stoholms butikker torsdag aften den 24. maj rykker sammen på Torvet til, hvad der meget vel kan gå hen og blive en rigtig hyggelig aften i det fri.

Vejret tegner lovende, Stoholm Slagteren sørger for, at man kan købe sin aftensmad i teltet, og der er i det hele taget lagt op til en aften, hvor man kan gøre en Towli masse god handel og få en snak med naboen over en øl eller en vand.

Det er Stoholm Handelsstandsforening der står bag aftenen.